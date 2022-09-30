Культура

Величие Петра I псковичам раскроют через песни и предания

Премьерный показ концертной программы «Среди было царства Московского...», посвященной 350-летию со дня рождения императора Петра Великого, состоится 8 октября в 18:00 в Поганкиных палатах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Афиша: Псковский музей-заповедник

Перед псковичами выступит фольклорный ансамбль Санкт-Петербургского государственного университета под управлением Екатерины Головкиной.

Зрители увидят музыкальное представление, повествующее о жизни и деятельности Петра I, форму самого действа обещают сделать необычной. О величии императора расскажут посредством старинных народных песен, преданий и этнографических повествований. Сопровождать музыкальный рассказ будет видеоряд, состоящий из репродукций старинных книг XVIII века и картин известных художников.

Фольклорный ансамбль СПбГУ более 35 лет объединяет своих участников и зрителей вокруг музыкального богатства русского народа. Коллектив исполняет песни, записанные в фольклорно-этнографических экспедициях в Архангельской, Вологодской, Псковской, Ленинградской и других областях России, старается проникать в тонкости исполнения старинных народных песен и передавать манеру пения деревенских певцов, отметили в музее.

Артисты выступали в залах Академической Капеллы, Русского Музея, Института русской литературы, Санкт-Петербургской консерватории, Театра имени Ленинского комсомола и других площадках, а теперь представят свое творчество в залах только что отреставрированных Поганкиных палат.

Стоимость: 300 рублей за человека. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Псковского музея-заповедника.