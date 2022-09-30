Культура

Выставка картин с псковскими пейзажами откроется в Петербурге

Выставка работ, созданных иностранными студентами и аспирантами Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина в ходе творческих экспедиций в Карелию и Псковскую область, прошедших в этом году в рамках международного проекта «Настоящая Россия», откроется в Санкт-Петербурге 3 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в академии.

Во время экспедиций студенты из 28 стран, представляющие все континенты, совершенствовали художественные навыки, создавали в своих произведениях образы страны, активно участвовали в культурной жизни посещаемых регионов России. В программу экспедиций также были включены встречи с местными художественными сообществами и учениками художественных школ, а также мастер-классы и семинары.

Церемония открытия экспозиции состоится в 17:00 в Итальянском зале Академии художеств. Зрителям будет представлено порядка 100 работ, они посвящены в том числе ключевым достопримечательностям Псковской области. Среди них - Церковь Успения Пресвятой Богородицы XV века в поселке Мелетово, в которой хранится уникальная фресковая живопись того времени, а также Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь - один из самых древних и крупных в России.

В Псковской области молодые художники занимались творчеством на протяжении недели: выезжали на пленэры, вдохновляясь пейзажами, древними крепостными стенами и легендарными «псковскими далями». Площадкой для размещения живописцев выступила Арт-резиденция «Кебь» - новое развивающееся международное пространство, созданное для поддержки профессионалов в области искусства и культуры.

Творческая экспедиция стартовала здесь 1 августа 2022 года, она собрала талантливых художников из 16 стран мира – студентов, аспирантов и преподавателей Санкт-Петербургской академии художеств. Спустя неделю на территории Арт-резиденции они представили свои работы, созданные за время экспедиции. Эта выставка стала первым ярким событием в жизни Арт-резиденции и была приурочена к ее официальному открытию. Выставка и пленэры проходили при поддержке правительства Псковской области и реставрационно-строительной компании «Ордер».

Работы, которые будут представлены на выставке в Санкт-Петербурге, созданы студентами и аспирантами академии, представляющими такие страны как: Австралия, Аргентина, Болгария, Италия, Великобритания, Казахстан, Канада, Мексика, Монголия, Франция, Эфиопия и ряд других государств. Преподавателями в ходе экспедиции выступили Максим Моргунов, Александр Тыщенко, Сергей Данчев, Антон Мелентьев и Иван Журавлёв.