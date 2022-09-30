Культура

Гала-концерт «Орган при свечах» состоится в Печорах сегодня

Гала-концерт «Орган при свечах» состоится в Печорах сегодня, 1 октября, в 21:00. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Органные концерты в Печорах»/ «ВКонтакте»

Композиции исполнят лауреаты международных конкурсов: солист Мариинского театра Геннадий Никонов (труба, контртенор, Санкт-Петербург), Мария Лобецкая (орган, Санкт-Петербург), Дина Ихина, Денис Маханьков (орган, Печоры-Санкт-Петербург).

В программе вечера И. С. Бах, Г. Ф. Гендель, Ф. Шуберт, Х.А .Штамм, В. Вавилов, О. Янченко, А. Пьяццолла, Э. Артемьев, Х. Кушнарев и другие.

«Обращаем ваше внимание, что церковь не отапливается. И хоть музыка, несомненно, согреет вашу душу, одеться стоит потеплее, чтобы замерзающее тело не мешало душе наслаждаться прекрасным», – добавили организаторы.

Рекомендуемая сумма пожертвования от 300 рублей.

Концерт состоится по адресу: Печоры, улица Гагарина, 12а, Лютеранская церковь Святого Петра.