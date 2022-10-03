Культура

Выставка иллюстраций к книге «Мертвые души» откроется в Новоржеве

Выставка рисунков иллюстратора Александра Агина к книге Н. В. Гоголя «Мёртвые души» откроется в музее «История Новоржевского края» в Новоржеве 6 октября. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила заведующая музеем Марина Пахоменкова.

Фото здесь и далее: музей «История Новоржевского края»

Выставка приурочена к 205-летию со дня рождения художника Александра Агина и 45-летию самого музея. Иллюстратор был уроженцем Новоржевского уезда сельца Петровское Барановской волости.

Александр Агин считается основоположником русской реалистической иллюстрации.

На выставке представят работы иллюстратора, которые были опубликованы в 1846 году. Их предоставил дом-музей Ал. Алтаева (усадьба «Лог»).

Посетить выставку можно во время работы музея. Учреждение открыто ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме субботы.