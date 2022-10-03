Культура

Разговор о важном в Псковском областном колледже искусств посвятили теме «История успеха»

«Разговор о важном» посвященный теме «История успеха» провели в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова 3 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе колледжа.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова

Тематику встречи со студентами определили праздничные даты: День музыки и День пожилого человека 1 октября, День Среднего профессионального образования 2 октября, а также предстоящий День учителя 5 октября.

На отделении культуры и искусств встречу подготовила и провела хранитель музея колледжа Маргарита Самойлова. Она рассказала студентам о первых преподавателях, которые стояли у истоков открытия театральной и хореографической специализаций колледжа: преподавателях Евгении и Маргарите Тумаковых, Заслуженных работниках культуры Дорине Герантиди, Валерии Кучинском, обладателе Почётного звания Душа земли Псковской Юрии Колючкине.

Маргарита Владимировна сделала акцент на преемственности поколений, рассказала о том, что в колледже трудятся выпускники первых преподавателей.

С словами о любви к Родине и выбранной профессии с экрана к студентам, сидящем в зале, обратилась Дорина Герантиди.

Разговор о важном завершился песней на стихи псковского поэта Валерия Мухина «Псковская родимая земля» в исполнении студентов 2 курса специальности Социально-культурная деятельность.

Студенты музыкального отделения увидели документальный фильм об истории специальности «Инструменты народного оркестра». Предваряя просмотр, преподаватель, обладатель звания Душа земли Псковской Ирина Иванова отметила, что сегодня большие надежды возлагаются на молодых музыкантов — выпускников колледжа. Именно они должны продолжить и развить замечательные исполнительские и педагогические традиции отдела народных инструментов, заложенные Вениамином Кричевским, Василием Рыжковым, Олегом Смирновым, Валентином Войченко, Геннадием Ястребовым, Геннадием Трофимовым, Вячеславом Студиновым, Заслуженными работниками культуры Борисом Тимофеевым, Игорем Козно, Юрием Маркеловым, обладателем звания Душа земли Псковской Василием Андреевым.