Для ветеранов профсоюзного движения в Пскове провели концерт

Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека, состоялся в Доме профсоюзов в Пскове. На мероприятии чествовали ветеранов профсоюзного движения и поздравляли юбиляров. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.
Фото здесь и далее: пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов
Для гостей праздника выступила подготовительная группа Народного самодеятельного коллектива эстрадного танца «Сувенир БИТ». Всех присутствующих поздравил в праздником председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.
Ведущие провели конкурсы, вместе с гостями спели песни. В заключение программы для всех исполнила песню советник председателя Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль.