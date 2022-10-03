Культура

Для ветеранов профсоюзного движения в Пскове провели концерт

Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека, состоялся в Доме профсоюзов в Пскове. На мероприятии чествовали ветеранов профсоюзного движения и поздравляли юбиляров. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов

Для гостей праздника выступила подготовительная группа Народного самодеятельного коллектива эстрадного танца «Сувенир БИТ». Всех присутствующих поздравил в праздником председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

«Дорогие друзья, ветераны профсоюзного движения, вы – наши наставники, именно те люди, благодаря которым сохранено профсоюзное движение региона. Сегодня мы говорим вам огромное спасибо и желаем крепкого здоровья, добра и только хороших новостей», – отметил Игорь Иванов в поздравительной речи.

Ведущие провели конкурсы, вместе с гостями спели песни. В заключение программы для всех исполнила песню советник председателя Псковского облсовпрофа Надежда Партхаль.