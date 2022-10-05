Культура

Комитет по культуре прорабатывает вопрос участия детского хора из Опочки в концертной программе

Комитет по культуре Псковской области прорабатывает вопрос участия детского хорового коллектива «Ступени» воскресной школы при Покровском храме в Опочке в концертной программе, которую ранее в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) анонсировала глава профильного комитета Ольга Тимофеева.

По словам Ольги Тимофеевой, комитет готовит «кардинально новую» концертную программу совместно с творческим коллективом из Опочки. В комментариях под видеозаписью с эфира появилось обращение, в котором читательница ПЛН поинтересовалась, планируются ли участие в этой программе детского коллектива «Ступени», который ранее не смог выступить на Дне города Опочки.

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«Будут ли участвовать в этих мероприятиях (в Опочке) коллективы "Забава Опочецкая" и хор "Ступени"? Или нам опять запретят?» - спросила женщина.

На обращение в комментариях ответил комитет по культуре Псковской области: «29 сентября в рамках личного приема первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой состоялась встреча с руководителем детского хорового коллектива "Ступени" Ю. Б. Моргуновой. Вопрос участия коллектива в мероприятиях региона прорабатывается».