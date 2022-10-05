Культура

На космодроме «Байконур» завершились съемки фильма «Вызов» с Юлией Пересильд

На космодроме «Байконур» завершились наземные съемки ленты «Вызов», первого фильма, часть которого была отснята в космосе на борту МКС.

Фото: kinopoisk.ru

Из-за карантина и предстартовой подготовки некоторые сцены нельзя было отработать перед пуском. Поэтому герои-проекта вернулись на «Байконур» через год после полета, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Централ Партнершип.

«Прошел год после полета, и у меня двоякие ощущения. С одной стороны — как будто промелькнула целая жизнь за это время, а с другой — будто бы все было совсем недавно. На Байконуре осталась часть души, поэтому хочется возвращаться сюда вновь и вновь», — поделилась переживаниями исполнительница главной роли Юлия Пересильд.

Также в ленте задействован Владимир Машков и Милош Бикович.

В съемках участвовали действующие космонавты. По прошествии периода послеполетной адаптации к работе над картиной на Земле присоединились Олег Новицкий, Петр Дубров и Антон Шкаплеров.

Первый киноэкипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров — полетел на орбиту 5 октября 2021 года. На МКС было 12 съемочных смен.

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Фильм «Вызов» выйдет в широкий прокат 12 апреля 2023 года.