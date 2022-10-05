Культура

Творческую молодежь Пскова приглашают на «Арт-парад в Витебске»

Творческие коллективы и артистов-исполнителей города Пскова приглашают принять участие в IV Международном фестивале-конкурсе «Арт-парад в Витебске», который состоится с 4 по 6 января 2023 года в городе Витебске (Республика Беларусь). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фестиваль включает конкурсную, образовательную и туристско-развлекательную программу. Конкурс состоит из двух номинаций:

«Вокал»: эстрадный, народный, академический (для соло, ансамблей, малых форм и больших составов: 6-9 лет, 10-14 лет, 15-18 лет, 19-31 лет, 32 и старше);

«Хореография»: эстрадный, народный, классический, современный танец (для соло, ансамблей, малых форм и больших составов: 6-9 лет, 10-14 лет, 15-18 лет, 19-31 лет, 32 и старше).

Мероприятие пройдет в смешанном формате – онлайн и офлайн. Для участия в конкурсе онлайн необходимо направить заявку и видеоматериал конкурсной работы на электронный адрес: ARTparad.vitebsk@gmail.сom. Материалы принимаются с 15 сентября по 15 декабря 2022 года.

Подробнее с условиями участия и подачи заявки на IV Международный фестиваль-конкурс «Арт-парад в Витебске» можно ознакомиться по ссылке.

Фестиваль направлен на самореализацию талантливых детей и молодежи, организации досуговой деятельности, популяризации творческих проектов, построение единого творческого пространства и укрепления международных связей через культурное сотрудничество и творчество.

Учредителями фестиваля выступают государственное учреждение «Центр культуры "Витебск"» (Дирекция международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»), ООО «Туристическая фирма «Илва» при поддержке Витебского городского исполнительного комитета.