Культура

Национальный костюм Псковской области представили на выставке-дефиле в Ханты-Мансийске

Псковская область приняла участие во всероссийской выставке-дефиле «Нарядная Россия» в Ханты-Мансийске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по культуре.

Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

Как рассказали в комитете, мероприятие является творческой площадкой для представления традиций национальных костюмов народов Российской Федерации. Выставка входит в программу основных мероприятий Всероссийского форума национального единства, приуроченного к Году культурного наследия народов России.

От региона участие в выставке-дефиле приняли руководитель народного коллектива фольклорного ансамбля «Уграда» Галина Березина и мастер декоративно-прикладного творчества, автор коллекции костюмов для фольклорного ансамбля «Уграда», изготовленных по образцу этнографического женского праздничного костюма Торопецкого уезда Псковской губернии, Татьяна Поршенкова.