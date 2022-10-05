Культура

Юлия Пересильд сообщила, что ее настиг «поистине печальный конец»

Актриса Юлия Пересильд заявила, что ее настиг поистине печальный конец: съемки нашумевшего фильма «Вызов» завершились, сообщает издание Дни.ру.

Фото: kinopoisk.ru

Работа над картиной «Вызов», по признанию самой Юлии Пересильд, круто изменила ее жизнь – поделила на до и после. Теперь Климу Шипенко предстоит смонтировать отснятый материал, так что, фильм уже приближается к моменту выхода на экраны.

Актриса в своем микроблоге отметила, что в космосе Земля выглядит маленьким шариком, который «создан для любви и хочется сберечь его».

Напомним, что на космодроме «Байконур» завершились наземные съемки ленты «Вызов», первого фильма, часть которого была отснята в космосе на борту МКС.

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Фильм «Вызов» выйдет в широкий прокат 12 апреля 2023 года.