Культура

Фильм о герое Отечественной войны покажут псковичам

Создан фильм о герое Отечественной войны 1812-го года и уроженце Пскова Петре Коновницыне. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своей еженедельном видеообращении.

Фото: архив ПЛН

«Студия "Омни-Продакшн" завершила работу над 20-минутной картиной "Неизвестный герой". Это фильм о непростой судьбе уроженца нашей земли, знаменитого генерала Петра Коновницына. Он - представитель одного из древнейших дворянских родов России, герой Отечественной войны», - рассказал Михаил Ведерников.

Показы фильма пройдут в кинотеатре «Смена».

Граф Петр Коновницын (1764-1822) - герой Отечественной войны 1812 года; военный и государственный деятель: генерал от инфантерии, военный министр, член Государственного совета, комитета министров, Сената. Родился в Пскове в семье местного помещика Петра Коновницына, впоследствии петербургского губернатора.

28 августа (9 сентября) 1882 года Петр Коновницын скончался на загородной даче под Петербургом. На отпевании в церкви Кадетского корпуса присутствовали первые государственные лица. Великий князь Николай Павлович, бывший его воспитанник, участвовал в выносе гроба, который затем отправили в родовое имение Коновницыных - усадьбу Кярово, где состоялось погребение П. П. Коновницына.

После смерти его супруга установила перед домом в имении Кярово Гдовского района бюст Коновницына, позднее его перенесли в гостиную дома. На мраморном постаменте над могилой в Покровской церкви она поставила образ Божией Матери. Риза образа была отлита из золотой шпаги «За храбрость», которой генерал был награжден за Бородинское сражение.