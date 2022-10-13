Псковские школы могут присоединиться к созданию виртуальной выставки

Музей Победы приглашает учащихся и педагогов школ Псковской области к участию в конкурсе школьных музеев. Мероприятие посвящено 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.
Изображение: Музей Победы
Музейные активисты со всей страны могут рассказать об экспонатах, связанных с событиями операции «Искра». Наиболее интересные раритеты войдут в виртуальный выставочный проект «Искра надежды».
В конкурсе могут принять участие школьные музеи, в фондах которых хранятся раритеты с уникальной историей, связанной с прорывом блокады Ленинграда. До 13 ноября активистам школьных музеев предлагается подготовить истории и фотографии предметов, рассказывающих о событиях и героях, которые участвовали в военной операции «Искра».
Презентация выставки и награждение школ пройдет в Музее Победы в январе 2023 года.
Проект реализуется в рамках программы «Школьный Музей Победы». Партнер проекта – Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Специалисты музея выступят экспертами конкурсного отбора.
Узнать подробнее о проекте и ознакомиться с положением можно на сайте программы «Школьный Музей Победы».