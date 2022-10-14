Культура

Представитель псковской музыкальной династии поехал на Дельфийские игры в Душанбе

Учащийся детской музыкальной школы при Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Лев Кричевский и его концертмейстер, преподаватель колледжа Мария Трофимова выехали в города Душанбе, чтобы 14-18 октября в составе сборной России принять участие в Шестнадцатых молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Творческие состязания пройдут под патронатом президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и Международного Дельфийского комитета при поддержке Исполнительного органа государственной власти города Душанбе, Исполнительного комитета СНГ и Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

В этом году Дельфийские игры будут посвящены Году народного творчества и культурного наследия в СНГ, а также 20-летнему юбилею молодежных Дельфийских игр содружества. Молодежные Дельфийские игры СНГ направлены на сохранение национальных культур, развитие межкультурного диалога, укрепление связей между странами и людьми содружества.

В мероприятии примут участие более 500 юных талантов 10-25 лет по номинациям: фортепиано, скрипка, изобразительное искусство, сольное академическое и народное пение, эстрадное пение, народный танец, народные и духовые инструменты, декоративно-прикладное искусство.

Российская делегация представлена лауреатами XXI молодёжных Дельфийских игр России, которые проходили в городе Красноярске, где Лев Кричевский завоевал бронзовую медаль.

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Лев Кричевский неоднократно участвовал в интенсивной профильной программе образовательного центра «Сириус» в городе Сочи, выступал в качестве солиста и артиста Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, а в 2022 году, пройдя серьезный конкурсный отбор, стал обладателем звания «Молодое дарование России».

«Лев – представитель известной в Пскове музыкальной династии. Его дед Вениамин Владимирович Кричевский стоял у истоков создания Псковской гусельной школы, отец – артист Псковского губернаторского симфонического оркестра и преподаватель Псковского областного колледжа искусств, брат - выпускник Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского – Корсакова, а ныне – студент Санкт-Петербургского института культуры», - добавили в колледже.