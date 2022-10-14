Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ клиник Пскова
бонусы для членов профсоюза
штраф за обман энергетиков
Электронная транспортная накладная
новогодние корпоративы
Защита от мошенников
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Планы псковских либерал-демократов
Господин Рейтингомер
Первые счета за электроэнергию
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
женский акцент я русская
 
 
 
ещё Культура 14.10.2022 11:530 Репетиции поэтического вечера проходят в Псковском планетарии. ВИДЕО 14.10.2022 17:530 Светлана Мельникова: Любовь к Пскову пришла быстрее, чем можно было ожидать 14.10.2022 17:380 Территорию Псковского кремля закроют на три вечера 14.10.2022 17:140 «Квартирник»: Автор-исполнитель Константин Духанский о творчестве и жизни в безвременье. ВИДЕО 14.10.2022 15:500 Выставка графических работ Александры Кабаковой «Трепет» откроется в Пскове 14.10.2022 15:230 Барды приглашают псковичей на осенний концерт
 
 
 
Самое популярное 11.10.2022 13:460 Необходим ли ответ на теракты? 13.10.2022 06:590 Военный эксперт объяснил продолжительность частичной мобилизации 14.10.2022 07:380 В Белоруссии ввели режим контртеррористической операции 13.10.2022 13:230 Участник спецоперации из Пскова дал мобилизованным несколько советов 11.10.2022 07:430 В Госдуме предложили освободить от призыва родственников погибших мобилизованных
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Выставка графических работ Александры Кабаковой «Трепет» откроется в Пскове

14.10.2022 15:50|ПсковКомментариев: 0

Выставка графических работ Александры Кабаковой «Трепет» откроется в Псковской областной библиотеке имени Курбатова 16 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Александра Кабакова - художник и иллюстратор из Санкт-Петербурга, член Ассоциации художников ботанического искусства (SABA) и Профессионального союза художников России (ПСХР), с 2008 года работает над иллюстрациями для книг и журналов, музыкальных альбомов, для этикеток различной продукции, участница более 50 российских и международных выставок.

Она работает в жанре чёрно-белой графики, и её опыт работы линерами составляет более 10 лет. «Линеры дают возможность показать игру контраста и проработать мельчайшие детали, что является отличительной особенностью работ художницы. Приглашаем познакомиться с работами художницы, ощутить хрупкость природы, мимолетность момента, трепет жизни», – рассказали в библиотеке.

На персональной выставке будут представлены работы разных лет - пейзажи и ботаническая иллюстрация, а также несколько изданных книг с иллюстрациями Александры Кабаковой.

Выставка пройдет 16 октября в 17:00 в фойе 3-го этажа библиотеки имени Курбатова по адресу: улица Профсоюзная, дом №2.

Теги: #библиотека #Псковская областная библиотека #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу ввести «военный налог» - сбор с граждан, не попавших под мобилизацию?
В опросе приняло участие 403 человека
14.10.2022, 18:520 Благовещенцы прочтут стихи Пушкина возле дуба из псковского Михайловского 14.10.2022, 18:340 Фарм-клуб «Зенита» проиграл в Великих Луках 14.10.2022, 18:220 Игорь Скляр о джазе, импровизации и синдроме самозванца 14.10.2022, 18:050 Основы гражданской обороны напомнили сотрудникам псковского Горводоканала
14.10.2022, 18:000 Не служил – плати налог? 14.10.2022, 17:590 Псковский спектакль «Морфий» произвел впечатление на петербуржцев 14.10.2022, 17:550 Студентка ударила топором по голове бывшую подругу 14.10.2022, 17:530 Светлана Мельникова: Любовь к Пскову пришла быстрее, чем можно было ожидать
14.10.2022, 17:520 Изменились сроки перекрытия участков проспекта Энтузиастов в Пскове 14.10.2022, 17:490 «Дабришутинг»: Расписные фасады, личные данные и объединяющий язык. ВИДЕО 14.10.2022, 17:480 Участники встречи городов-побратимов России и Белоруссии в Пскове почтили память защитников Отечества 14.10.2022, 17:451 В островском приюте для собак украли инвентарь, корм и убили пса
14.10.2022, 17:390 Услуги железнодорожного транспорта подешевели в Псковской области 14.10.2022, 17:380 Территорию Псковского кремля закроют на три вечера 14.10.2022, 17:350 Вопросы дальнейшего сопровождения нацпроектов обсудили в Псковской области 14.10.2022, 17:290 Десять инноваций: что видели пешеходные переходы в Пскове за последние десять лет?
14.10.2022, 17:190 Полуфиналистки фестиваля «Мисс и Миссис Псков» приготовили хачапури по-аджарски 14.10.2022, 17:180 Заболеваемость коронавирусом в Великих Луках стабилизируется – Николай Козловский 14.10.2022, 17:150 Цены на валидол в Псковской области упали более чем на 6% 14.10.2022, 17:140 «Квартирник»: Автор-исполнитель Константин Духанский о творчестве и жизни в безвременье. ВИДЕО
14.10.2022, 17:100 Сервис для владельцев новых туристических объектов запустили на Госуслугах 14.10.2022, 17:050 МЧС рекомендует псковичам подписаться на аккаунты ведомства в социальных сетях 14.10.2022, 16:590 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 октября 14.10.2022, 16:570 Александр Борисов призвал противостоять искажению исторической правды
14.10.2022, 16:550 Учителям планируют предоставить отсрочку от частичной мобилизации 14.10.2022, 16:400 «Твоя история с билайном»: отдай свой голос за самую жизненную историю о мобильной связи 14.10.2022, 16:281 Острая врачебная недостаточность 14.10.2022, 16:270 Россиянина насмерть переехали три машины подряд
14.10.2022, 16:240 Сахар подешевел в Псковской области 14.10.2022, 16:170 Инвестиционная сессия Росмолодежи проходит в Пскове  14.10.2022, 16:120 Светлана Мельникова выразила сожаление из-за отсутствия моста между башнями Псковского кремля 14.10.2022, 16:100 Два автомобиля столкнулись напротив областного суда в Пскове
14.10.2022, 16:060 Директор великолукского лицея о «шведском столе» в отремонтированной школе 14.10.2022, 15:590 Частичная мобилизация скоро закончится - Путин 14.10.2022, 15:500 Выставка графических работ Александры Кабаковой «Трепет» откроется в Пскове 14.10.2022, 15:470 Движение по железнодорожному переезду ограничат на Крестовском шоссе в Пскове
14.10.2022, 15:431 Несколько злокачественных образований выявили у псковичей 14 октября 14.10.2022, 15:380 Почти 600 единиц оружия изъяли у псковичей в этом году 14.10.2022, 15:240 Михаил Ведерников поручил призывной комиссии сделать упор на розыск уклонистов 14.10.2022, 15:230 Барды приглашают псковичей на осенний концерт
14.10.2022, 15:200 Псковский «Экопром» продолжает бороться за чистоту на острове имени Залита 14.10.2022, 15:070 Благотворительный фонд «Земляки» предлагает помощь семьям мобилизованных 14.10.2022, 14:480 В рубель: Чем удивляют банки, трагедия алкоэстетов и псковские реалии 14.10.2022, 14:440 Псковский губернатор призывным комиссиям: Не нужно выгребать всех, кто попадется под руку
14.10.2022, 14:430 Участок дублера улицы Инженерной перекроют в Пскове 14.10.2022, 14:370 Члены профсоюза передали подарки воспитанникам печорского дома-интерната 14.10.2022, 14:360 Отсутствие осадков и +13°C прогнозируют псковские синоптики 15 октября 14.10.2022, 14:330 Губернатор опроверг слухи о второй волне мобилизации в Псковской области
14.10.2022, 14:230 Экоактивисты облили томатным супом картину Ван Гога 14.10.2022, 14:130 Черная лисица явилась к псковским рыбакам. ВИДЕО 14.10.2022, 14:010 ВТБ проведет первые трансграничные переводы через СБП до конца года 14.10.2022, 13:470 Семьям мобилизованных сотрудников ПТС окажут материальную помощь
14.10.2022, 13:360 Расписные фасады, личные данные и объединяющий язык 14.10.2022, 13:330 Скидки на сметану и творог «Прасковья Молочкова» действуют в псковских «Магнитах» 14.10.2022, 13:330 Псковская делегация принимает участие в форуме «История для будущего. Русский Запад» 14.10.2022, 13:310 Музей-заповедник поздравляет псковичей с праздником Покрова Богородицы
14.10.2022, 13:180 Пьяный пскович украл машину, разбил её и продал за 50 тысяч 14.10.2022, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» 14.10.2022, 13:000 Псковский театр драмы представил спектакль «Морфий» на международном фестивале 14.10.2022, 12:550 Мост через реку Толбица реконструируют в Псковском районе
14.10.2022, 12:500 Клишас заявил о незаконности полицейских «облав» на призывников 14.10.2022, 12:470 Массовые проверки водителей пройдут в трёх районах Псковской области 14.10.2022, 12:450 «Хайпожоры»: Ещё одна чёрная метка для Meta* и мобилизация в Сети. ВИДЕО 14.10.2022, 12:360 Денис Иванов рассказал об установке новых детских площадок на Запсковье
14.10.2022, 12:280 Видеофакт: Ликвидация пожара в Великих Луках 14.10.2022, 12:200 Адаптированный спорткомплекс для людей с инвалидностью установили в Пскове 14.10.2022, 12:140 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Островском районе 14.10.2022, 12:090 «Медузу» в небе запечатлели в Великих Луках. ФОТО
14.10.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 14.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 14 октября 14.10.2022, 11:560 Ещё один человек умер от COVID-19 в Псковской области 14.10.2022, 11:551 Путин предложил объявить в СНГ 2025-й годом борьбы с нацизмом и 80-летия Победы
14.10.2022, 11:530 Репетиции поэтического вечера проходят в Псковском планетарии. ВИДЕО 14.10.2022, 11:380 Детские площадки в Дедовичах стали безопаснее благодаря судебным приставам 14.10.2022, 11:350 Росгвардейцы поймали укравшего велосипед мужчину в Опочке 14.10.2022, 11:300 «Путешествие по картинной галерее для самых маленьких» организует Псковский музей-заповедник
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru