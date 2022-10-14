Культура

Выставка графических работ Александры Кабаковой «Трепет» откроется в Пскове

Выставка графических работ Александры Кабаковой «Трепет» откроется в Псковской областной библиотеке имени Курбатова 16 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Александра Кабакова - художник и иллюстратор из Санкт-Петербурга, член Ассоциации художников ботанического искусства (SABA) и Профессионального союза художников России (ПСХР), с 2008 года работает над иллюстрациями для книг и журналов, музыкальных альбомов, для этикеток различной продукции, участница более 50 российских и международных выставок.

Она работает в жанре чёрно-белой графики, и её опыт работы линерами составляет более 10 лет. «Линеры дают возможность показать игру контраста и проработать мельчайшие детали, что является отличительной особенностью работ художницы. Приглашаем познакомиться с работами художницы, ощутить хрупкость природы, мимолетность момента, трепет жизни», – рассказали в библиотеке.

На персональной выставке будут представлены работы разных лет - пейзажи и ботаническая иллюстрация, а также несколько изданных книг с иллюстрациями Александры Кабаковой.

Выставка пройдет 16 октября в 17:00 в фойе 3-го этажа библиотеки имени Курбатова по адресу: улица Профсоюзная, дом №2.