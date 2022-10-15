Культура

Выставка «Два капитана» из «Михайловского» прибыла в новгородские Боровичи

В филиале Новгородского государственного объединённого музея-заповедника в городе Боровичи сегодня, 15 октября, для посетителей открыли выставку «“Два капитана“ в иллюстрациях Петра Любаева» из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

Здесь и далее: Пётр Любаев. Из иллюстраций к роману Вениамина Каверина «Два капитана». Из фондов Пушкинского заповедника.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, эта коллекция оригинальных цветных и чёрно-белых иллюстраций к роману Вениамина Каверина — «сáмому псковскому роману» русской литературы — пользуется большим интересом у любителей изобразительного искусства и является, пожалуй, наиболее «путешествующей». С ней уже знакомились жители и гости Пушкинских Гор, Пскова, Острова, Великих Лук, Великого Новгорода. В апреле-мае нынешнего года «Двух капитанов» от Петра Любаева Пушкинский заповедник с успехом экспонировал в Музее-усадьбе Г. Р. Державина в Санкт-Петербурге.

Вниманию посетителей выставки в Боровичах представлено более 60 листов с пометками художника. Кроме того, гости музея смогут увидеть и типографский итог этой работы — два тома романа, которые вышли свет в 2017 году. Планируется, что графику Петра Любаева в филиале Новгородского государственного объединённого музея-заповедника будут экспонировать чуть менее двух месяцев — до 9 февраля декабря.

Напомним, «Двух капитанов» Вениамина Каверина иллюстрировали многие художники: произведение выдержало более ста переизданий и выходило в свет на разных языках. Дважды — в 1955 и 1976 году — роман экранизировали; в 2001 году по нему был поставлен печально знаменитый мюзикл «Норд-Ост».