Культура

Великолукский драматический театр принял участие в фестивале моноспектаклей «SOLO»

Великолукский драматический театр принял участие в фестивале моноспектаклей «SOLO».

Фото: «Великолукская правда. Новости»

Как сообщает районная газета «Великолукская правда. Новости», театр выступал с постановкой гоголевской повести о титулярном советнике Аксентии Поприщеве.

Фестивальных площадок было две – Театральный Центр СТД России «На Страстном» и Боярские палаты. Там свои спектакли представляли театры Петропавловска-Камчатского, Тюмени, Нижневартовска, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Владимира, Лесосибирска и Великих Лук.

Со своим «моно» выступил и великолукский актер Евгений Петров, который создал в «Записках сумасшедшего» Н.В.Гоголя образ «маленького человека», петербургского чиновника Аксентия Поприщева. Над ним он работал совместно с режиссером-постановщиком Дмитрием Борисовым. театр в лице художественного руководителя Анны Потаповой получил благодарное письмо от директора Театрального Центра СТД РФ «На Страстном».

«Роль Аксентия Поприщева первоначально была предложена режиссером Дмитрием Борисовым Игорю Николаеву. Но он отказался от нее. А я согласился попробовать себя в этом амплуа. Спектакль был поставлен в течение двух недель. Считаю, что мне очень повезло с режиссером. Он так выстроил концепцию спектакля, что я просто не мог ее не воплотить. К Поприщеву мы с Дмитрием Борисовым отнеслись как к третьему персонажу, и просто рассказали историю этого «маленького человека», который был нам симпатичен», - рассказал Евгений Петров.