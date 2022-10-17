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Культура

Псковские писатели стали дипломантами форума «Золотой витязь»

17.10.2022 16:21|ПсковКомментариев: 0

Награждение лауреатов Международного литературного форума «Золотой витязь», дипломантами которого стали псковские писатели, прошло в Москве 15 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском региональном отделении Союза писателей России.

Среди дипломантов этого престижного литературного форума члены Псковского регионального отделения Союза писателей России. Дипломами Международного литературного форума «Золотой Витязь» награждены:

  • в номинации «Поэзия» — Светлана Размыслович, город Великие Луки, за книгу «Досчитаться до звёзд» (2021).
  • в номинации «История славянских народов» — Геннадий Синицкий, город Невель, за книгу «Храмы земли Невельской» (2021).
  • в номинации «Литературный перевод» — Татьяна Рыжова, город Псков, за книгу «Пушкин в Пскове» (на английском языке) (2021).

Отдельно дипломом форума награждена Псковская областная универсальная библиотека имени В. Я. Курбатова.

Благодарность Международного литературного форума «Золотой витязь» за достижения в области драматургии и многолетний вклад в современную русскую литературу объявлена известному псковскому писателю Ирене Панченко.

Организаторами литературного форума выступают Международный форум «Золотой Витязь», Союз писателей России, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), издательский совет Русской православной церкви. Президентом Международного литературного форума «Золотой Витязь» является народный артист Российской Федерации Николай Бурляев; почетным председателем — сопредседатель правления Союза писателей России Владимир Крупин.

Теги: #писатели
Источник: Псковская Лента Новостей
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