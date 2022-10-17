Псковские писатели стали дипломантами форума «Золотой витязь»

Награждение лауреатов Международного литературного форума «Золотой витязь», дипломантами которого стали псковские писатели, прошло в Москве 15 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском региональном отделении Союза писателей России.
Среди дипломантов этого престижного литературного форума члены Псковского регионального отделения Союза писателей России. Дипломами Международного литературного форума «Золотой Витязь» награждены:
Отдельно дипломом форума награждена Псковская областная универсальная библиотека имени В. Я. Курбатова.
Благодарность Международного литературного форума «Золотой витязь» за достижения в области драматургии и многолетний вклад в современную русскую литературу объявлена известному псковскому писателю Ирене Панченко.
Организаторами литературного форума выступают Международный форум «Золотой Витязь», Союз писателей России, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), издательский совет Русской православной церкви. Президентом Международного литературного форума «Золотой Витязь» является народный артист Российской Федерации Николай Бурляев; почетным председателем — сопредседатель правления Союза писателей России Владимир Крупин.