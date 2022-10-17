Культура

Более 100 артефактов нашли археологи на раскопе в Печорах

Археологические раскопки на объекте «Культурный слой Монастырской слободы» (XVI-XVII веков) завершились в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Фото: комитет по охране ОКН Псковской области

Раскоп располагался вдоль центральной улицы города – Псковской, на зеленой зоне. Необходимость проведения работ была обусловлена подведением сети газоснабжения к стеле «Огонь памяти». Работы провели на площади 74 квадратных метров. Изучили слои городской застройки XVII-XIX веков. В место раскопа попала часть уличной трассы средневековой улицы Рабочей.

По итогу проведенных раскопов собрали коллекцию 110 индивидуальных находок. Находки представлены бытовыми предметами (ножи, ключи, светцы, игрушка-свистулька, обувные подковки), предметами личного благочестия (нательные кресты), предметами мелкой пластики (декоративные накладки, пряжки, пуговицы), монетами XVIII-XIX веков.

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В слое XVII века обнаружили зооморфную накладку в виде льва. Под постройкой 2 половины XIX века – деревянный настил XVIII века.

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«Настил, предположительно, уличный, судя по направлению. Когда-то он соединял улицы, которые сейчас носят названия Рабочей и Псковской; на них в ходе раскопок предыдущих лет найдены остатки нескольких ярусов деревянных мостовых», - уточнили археологи.

Также археологи обнаружили предметы быта: светец (приспособление для укрепления горящей лучины), фрагмент миски, ключ.

В настоящий момент идет обработка собранной коллекции (реставрация) для передачи в музейный фонд Российской Федерации.