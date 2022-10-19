Культура

Музыкально-литературный вечер к 130-летию Марины Цветаевой пройдёт в Пскове

Музыкально-литературный вечер, посвящённый 130-летию поэта «серебряного века» Марины Цветаевой, состоится 19 октября в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Как рассказала преподаватель сценической речи и актёрского мастерства Юлия Зубрилина, в исполнении студентов специальности «Музыкальное искусство эстрады» прозвучат стихи и проза Марины Цветаевой, а также песни отечественных композиторов - Микаэла Таривердиева, Марка Минкова, Андрея Петрова - на её стихи.

«Перед ребятами была поставлена сложная задача. Читать Цветаеву непросто, а молодым людям, к тому же со сцены – тем более, ведь в Цветаевских стихах много недосказанности, экспрессии, в них особая поэтика, ритмика», - отметила Юлия Зубрилина.

В учреждении добавили, что на вечере прозвучат фрагменты любимых композиторов Марины Цветаевой – А. Скрябина, С. Прокофьева, Ф. Шопена, Р. Шумана.

Адрес малого зала колледжа искусств: улица Воеводы Шуйского, дом №2.

Начало в 17.00. Вход свободный.