Культура

Каверинка проводит конкурс художественных работ для юных псковичей

Региональный конкурс художественных работ «Храмы Псковской земли: псковские святые» проводит Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина. Об этом сообщается в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

«Каменное зодчество древнего Пскова сохранилось до наших дней. Летописец любовно называл псковских каменщиков мастерами каменносечной хитрости. В XV-XVI веках они строили не только во Пскове, но и в других городах Русского государства. К участию в конкурсе приглашаются дошкольники, учащиеся младших, средних, старших классов общеобразовательных и художественных школ, учащиеся средне-специальных и высших учебных заведений Пскова и области», - рассказали в библиотеке.

Конкурс проводится по трем номинациям:

рисунок;

фотография;

фотоистория.

Участнику необходимо представить рисунок или фото православного храма своей местности. Работы принимаются в формате .jpeg с заполненной формой анкеты-заявки. Подробности можно прочитать в положении конкурса.

Работы принимаются до 14 ноября только на kaverinka.osk@mail.ru или в сообщениях группы библиотеки. Победителей объявят 24 ноября на сайте библиотеки. Дипломы и благодарственные письма рассылаются в электронном виде. Коллективные работы принимаются.

Работы участников разместят в тематическом альбоме группы библиотеки.