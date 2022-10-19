Культура

Лауреатов премии в сфере культуры и искусства чествовали в правительстве Псковской области

Лауреатов премий правительства региона за лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия чествовали в правительстве Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Торжественную церемонию вручения победителям дипломов сегодня, 19 октября, провела первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Она поздравила лауреатов со столь важной наградой от имени губернатора области Михаила Ведерникова, обратив внимание, что Псковская область занимает важную часть в культуре всей страны и мира.

«Вы олицетворяете самое лучшее, самое задушевное состояние нашего народа и воплощаете его в своих произведениях. Спасибо вам за ваши труды и усердие», — отметила первый вице-губернатор.

Премии присуждены в семи основных номинациях. Лауреатами признали деятелей в области литературы, живописи, музыки, журналистики, декоративно-прикладного искусства, музейные и научные работники Псковской области, представившие в 2022 году авторские проекты и уникальные программы.

Награды ежегодно присуждают за наиболее талантливые, оригинальные произведения в области культуры и искусства, журналистики, дизайна и архитектуры, сохранения объектов культурного наследия. Мероприятие направлено на сохранение и развитие творческого потенциала Псковской области.