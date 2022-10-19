Культура

Зону регулируемой застройки предлагают ввести в историческом центре Пскова

Проект введения в историческом центре Пскова зоны регулируемой застройки предлагают вынести на широкое общественное обсуждение. Как передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщили на заседании Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия в Псковской области 19 октября.

На пятом заседании Совета губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о проекте введения в историческом центре Пскова зоны регулируемой застройки. Он также отметил, что нормативная база по требованиям охранной зоны, которая сейчас действует в Пскове, защищает исторический облик города, определяет его дальнейшее развитие, сохранность памятников, но она устарела и по многим пунктам противоречит федеральному законодательству.

«Исторический облик города останется неизменным, введется новый подход к зонированию. Планируется создать 14 зон, каждая из них будет поделена на более мелкие подзоны, будут набережные, парки, смотровая площадка. В каждом случае будут предусмотрены нормативы, актуальные именно для этого места. Такой взвешенный точечный подход позволяет сохранить разумный баланс между сохранением исторического наследия и развитием города. Без подобного инструмента нельзя выстроить эффективную туристическую инфраструктуру. В противном случае у нас и дальше будут возникать ситуации, когда перспективные площадки, где может быть современное комфортное благоустройство, покрываются сорняками и грязью. Не нужно забывать и про горожан, когда ограничительные нормы не дают возможности устанавливать во дворах детские спортивные площадки», – подчеркнул глава региона.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) как член патриаршего и президентского совета по культуре добавил, что пилотная программа, которую планируют реализовать в Пскове, необычайно важна для всей страны. «Если будет проект, в котором будет приоритет за сохранением внешнего облика города, и в то же время он обеспечит туристическую доступность, нормальную жизнь псковичей рядом с этими памятниками. Все стараются защитить свои интересы – музейщики, охрана памятников – но мера красит всякое дело, призываю всех прийти к компромиссу», – отметил священнослужитель.

Эксперт по проведению историко-культурной госэкспертизы Надежда Волова детально рассказала о том, что будет проведено поквартальное зонирование исторической части города.

«Мы предлагаем вывести из охранной зоны практически всю территорию города Пскова, перевести ее в зону регулируемой застройки. Небольшие участки обоснованных охранных зон останутся только к объектам ЮНЕСКО, как того требует стандарт, который, кстати, не запрещает у них вести хозяйственную деятельность, содержит возможность развития территории. Зона регулируемой застройки - такая же зона охраны, но она позволит в отличие от нее развиваться городской среде», – рассказала Надежда Волова.

«Рекомендуем начать широкое обсуждение этого проекта перед проведением госэкспертизы», – сказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.

«Одними запретительными мерами сделать ничего нельзя. Зона регулируемой застройки - это стратегически правильный проект. Но необходимо отслеживать, чтобы зоны не нарушались», – уточнила директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Член совета, историк Владимир Колпаков озвучил предложение, что будет необходим фундаментальный документ, в рамках которого будут вынуждены работать все застройщики.

«Я прошу обобщить и учесть все замечания, озвученные на совете. Мы начинаем большую работу по широкому общественному обсуждению проекта», – заключил Михаил Ведерников.