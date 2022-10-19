Культура

Бал по мотивам пьесы «Обыкновенное чудо» прошел в Порховском районе

Бал по мотивам пьесы Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» прошел в усадьбе «Холомки» в Порховском районе. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила координатор проектов «Вечевого ордена» Екатерина Родина.

Фото: Екатерина Родина

Это было завершающее мероприятие одноименного проекта, в котором приняли участие активисты из Пскова, Великих Лук, Островского, Невельского, Псковского, Порховского районов и даже из Санкт-Петербурга.

Подготовка к балу началась уже в июле: всё это время пары посещали репетиции и мастер-классы, изучали историю развития балов в России, бальный этикет, особенности дресс-кода, своими руками создавали бальные аксессуары и, конечно же, смотрели любимую несколькими поколениями советскую экранизацию пьесы «Обыкновенное чудо».

«Бал создал в усадьбе поистине волшебную атмосферу. В сюжете то и дело возникали знакомые персонажи – Волшебник, Король, первая леди Эмилия, трактирщик Эмиль. Не обошлось и без главных героев, Медведя и Принцессы, вместе с которыми участники раскрыли тайну исчезновения Королевы», - рассказала Екатерина Родина.

Кроме танцев и сюжетных действий на балу работали пять салонов: гадальный, игральный, каллиграфический, фото- и мим-салон. На балу также была живая музыка, участники бала познакомились со старинной игрой «Флирт камней».

«Вместе с общим сюжетом мы вручили каждому участнику роль со специальным заданием, которое нужно было выполнить во время бала. Ребята сразу же погрузились в благородную атмосферу: кавалеры ухаживали за дамами, из речи пропали современные слова. Несколько лет мы мечтали провести этот бал и уверены, что получилось сочинить очень добрую сказку. Воспоминания об этом вечере будут долго согревать сердца участников», - поделились впечатлениями организаторы.

Напомним, что проект весной 2022 года получил грант Фонда культурных инициатив. В рамках проекта были также организованы салоны на втором Юнармейском балу в Великих Луках, бальный вечер и танцевальный флешмоб.