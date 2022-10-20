Культура

Виктор Остренко: Необходимо оказать господдержку для сохранения языка сето

Необходимо оказать государственную поддержку для сохранения языка сето. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко в программе «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В Печорском районе проживает малочисленный народ сето, который насчитывает порядка 300-350 человек. Язык малого народа устный и не имеет письменности. Поэтому, по словам Виктора Остренко, необходимо оказать государственную поддержку для сохранения истории, традиций народа и его языка.

«Мы обратили внимание на вопрос, связанный с сохранением национальных языков. Для нашей страны это очень важная составляющая, потому что мы многонациональная страна, у нас достаточно большое количество, даже на Северо-Западе, малых народов, которые обладают своими национальными языками, письменностью. Наша задача сохранить этнос, но усложняет задачу отсутствие письменности», - рассказал Виктор Остренко.