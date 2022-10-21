Культура

Концепцию празднования Дней Псковской области разрабатывают в Витебске

Делегация Псковской области во главе с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой находится с рабочим визитом в Республике Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Витебского областного исполнительного комитета

В составе группы председатели региональных комитетов по культуре, сельскому хозяйству и государственному техническому надзору, а также экономическому развитию и инвестиционной политике, руководство Фонда инвестиционного развития Псковской области и представители Театрально-концертной дирекции.

Основная цель поездки — обсуждение концепции, сроков и места проведения Дней Псковской области в Витебске, которые запланированы на 2023 год, а также обновлённого формата международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и молодежи на Кургане Дружбы. Псковичи оценили потенциал витебских площадок, которые могут стать местом проведения Дней Псковской области на будущий год.

Проекты программ предстоящих мероприятий обсудили на совещании в Витебском облисполкоме.

Планируется, что концептуально формат проведения Дней Псковской области будет повторять аналогичное мероприятие Витебщины, прошедшее в Пскове в сентябре этого года: псковичи представят промышленный потенциал региона, организуют выставочное мероприятие и обширную культурную программу.

Вера Емельянова обратила внимание, что Дни Витебской области в Пскове получились эффективными во всех аспектах. «Мероприятие вызвало большой резонанс среди жителей региона и желание проводить подобные мероприятия как можно чаще», — отметила первый вице-губернатор. В продолжение встречи стороны обсудили предложения по наполнению праздника.

Что касается сроков проведения, то, как сообщил заместитель председателя облисполкома Вячеслав Дурнов, рассматриваются два варианта: в период фестиваля «Славянский базар в Витебске» или во время Дня города Витебска, который предшествует фестивалю. «Несмотря на возможные сложности постараемся максимально учесть пожелания псковских коллег, в том числе по подбору площадок для планируемых проектов», — заметил он.

В 2023 году организатором Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения на Кургане Дружбы станет российская сторона. Вера Емельянова отметила, что необходима более детальная проработка молодёжной составляющей проекта.

«На протяжении всего периода молодёжные, детские общественные организации должны участвовать в мероприятиях, связанных с сохранением исторической памяти, событиями Великой Отечественной войны, патриотическими проектами, а затем как финальный аккорд — встреча на Кургане Дружбы для подведения итогов и планирования будущих дел. Иначе говоря, суть нашей инициативы в том, что встреча должна стать системной совместной деятельностью вокруг нашего общего исторического прошлого и будущего, а не оставаться одним из событий календаря», — подчеркнула Вера Емельянова.