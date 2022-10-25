Культура

Первый отборочный тур областного фестиваля детского творчества прошел в Родинском доме культуры

Первый отборочный тур областного фестиваля детского творчества по выявлению и поддержке талантливых детей из сельской местности «Мы из будущего» прошел в Родинском доме культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: Псковский областной центр народного творчества

Лучшие музыкальные и хореографические номера представили солисты и творческие коллективы из Гдовского, Дновского, Островского, Палкинского, Печорского, Плюсского, Порховского и Псковского районов.

Жюри с профессиональной точки зрения оценило выступления конкурсантов. Итоги отборочных туров и имена финалистов, которые выступят на гала-концерте фестиваля «Мы из будущего», будут известны в конце ноября.