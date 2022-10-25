Культура

Книгу о кропотливой работе неизвестных садовников можно скачать на сайте «Михайловского»

Электронную версию новой, уже 91-й «Михайловской пушкинианы» можно найти на официальном сайте Государственного Пушкинского заповедника. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в учреждении.

На первой странице обложки нового издания - репродукция картины И. П. Бабкина «Полотняный завод. Аллея в парке» (1935). Из фондов «Михайловского»

Названием книги из музейной научно-популярной серии стали строки из раннего стихотворения Пушкина «Простите, верные дубравы!..»: «[Приду] под липовые своды, на скат тригорского холма…» (1817 год).

В основу сборника легли материалы научно-практической конференции «Сады и парки России», которую в «Михайловском» провели в апреле текущего года — года столетия послереволюционного возрождения «Пушкинского уголка». Не удивительно, что главной темой традиционных слушаний стало возрождение мемориальных парков музея — неотъемлемой части усадебных комплексов.

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«Каждая усадьба всегда имела свой парк, — подчёркивает, рассказывая о вековой истории «Михайловского», главный хранитель музейных лесов и парков Галина Пиврик. — В зависимости от времени основания усадьбы парки разные. Так, в Михайловском просматриваются элементы регулярности, симметрии; в Петровском парк регулярный; в Тригорском — пейзажный. И для каждого из них Пушкин находил свои определения восторга, свои слова, которые теперь "разложены" на цитаты. Эти парки, эти творения рук человеческих и разума — кропотливая работа неизвестных нам садовников, придумавших такое великолепие в диких лесах северной природы, где, казалось бы, и без того есть чем восхищаться и где находить отдохновение…»

В сборник вошло четыре публикации, отражающие различные аспекты «восстановительной» темы, резюмирует Галина Пиврик: «Наряду с сотрудниками собственно музея-заповедника к этой теме обратились и наши коллеги из Санкт-Петербурга: Анатолий Воробьёв, руководитель кооператива "Возрождение", и Борис Ганнибал, кандидат биологических наук, ведущий специалист Лаборатории общей геоботаники Ботанического института имени В. Л. Комарова Российской академии наук. Это и не удивительно: эти авторы у нас стали уже своими и знают наши парки так же хорошо, как и штатные работники».

Есть в сборнике и статьи о других исторических парках Псковской области: в музее-усадьбе С. В. Ковалевской в Великолукском районе, в Гораи Островского района и в псковском Корытово, на территории бывшего имения Горожанских. Специалисты из Санкт-Петербурга и Москвы, Ленинградской, Московской и Рязанской областей также делятся своим опытом восстановления и воссоздания исторических садов и парков.

В «Михайловском» также уточнили, что всего в новом сборнике 17 публикаций, которые будут интересны не только специалистам в области садово-паркового хозяйства, литературы, краеведения, музейного дела, но и всем, кто неравнодушен к истории отечественной культуры и пушкинских мест России. Объём нового издания — 212 страниц, или 13,25 печатного листа. Тираж его «бумажной» версии (распространяется бесплатно) отпечатан в типографии «Псковское возрождение» и составляет 150 экземпляров. Электронная версия новой «Михайловской пушкинианы» на музейном сайте доступна всем для свободного чтения и скачивания.