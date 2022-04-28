Общество

На «садово-парковой» конференции в Пушкинском заповеднике отметили помощь неравнодушных псковичей

Несколько сообщений, непосредственно касающихся как сделанных, так и необходимых первоочередных и перспективных работ в исторических парках Псковской области, прослушали и обсудили участники научно-практических чтений «Сады и парки России». Напомним, что эта конференция проходит сейчас в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, одно из таких выступлений — доклад руководителя музея-усадьбы С. В. Ковалевской в Полибино Великолукского района Светланы Белюковой. Рассказывая об урагане 25-26 июля 2021 года, Светлана Белюкова отметила, что его последствия для мемориальной усадьбы широко не освещались в СМИ. «Двадцать минут стихии стоили полибинскому парку порядка восьмидесяти деревьев, — констатировала руководитель музея. — Одни были сломаны, как спички, другие вывернуты с корнем; упавшие стволы перекрыли въезд в усадьбу». Светлана Белюкова отметила, что на просьбу о методической помощи великолучанам пришел Пушкинский заповедник. Главный хранитель лесов и парков «Михайловского» Галина Пиврик осмотрела изувеченный ураганом парк, а позже, по ее просьбе, в Полибино побывал и Анатолий Воробьев, руководитель петербургского кооператива «Возрождение», который много лет помогает обихаживать старовозрастные деревья в мемориальных пушкинских усадьбах. Однако на услуги специалистов-дендрологов из северной столицы у музея Ковалевской нет денег, и сегодня парк находится все в том же состоянии. Особенно опасны деревья, которые, падая, завалились на соседние стволы.

Смотрите также Послевоенное восстановление мемориальных парков обсуждают в Михайловском

Рассказывая о поддержке вверенного ей учреждения силами неравнодушных горожан, Светлана Белюкова особо отметила субботники, которые, проводят в Полибино сотрудники завода «Транснефтемаш», привлекая к работе членов своих семей. Упомянула она и помощь от подрастающего поколения — учащихся великолукской гимназии имени Ковалевской, с которой музей сотрудничает давно, и воспитанников технопарка «Кванториум».

О том, что к настоящему времени удалось сделать в парке бывшей усадьбы Горожанских в псковском Корытове, доложили конференции специалисты областной общественной организации «Чудской проект» Сергей Тимофеев и Ольга Василенко. Среди особо интересной информации, представленной участникам чтений, — упоминание о том, что посильным уходом за насаждениями сейчас заняты и некоторые, прошедшие специальное обучение воспитанники «Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения» в Псковской области.

Выступил на конференции и петербуржец Виктор Ковалышкин — специалист с большим опытом работы с зелеными насаждениями, индивидуальный предприниматель, команда которого этой весной безвозмездно помогла музейщикам «Михайловского» убрать наиболее сложные последствия нынешних зимних снеголомов.

Своими размышлениями о работах на исторических территориях, которые формально, может, и не являются парками, но представляют собой участки с четкими физическими и, главное, смысловыми границами, поделился с собравшимися кандидат биологических наук, сотрудник Ботанического института имени В. Л. Комарова РАН (Санкт-Петербург) Борис Ганнибал. Речь в его сообщении шла об организации пространства в отдельных видовых точках. Например, на Ворониче или на площадке с «Тремя соснами» по дороге из мемориального имения Пушкиных и так далее. В музее отметили, что свое выступление этот авторитетный специалист посвятил памяти своего друга и давнего помощника и соратника Пушкинского заповедника, археолога Сергея Белецкого.