Культура

Ночь искусств пройдет в музейном квартале Пскова

«Ночь искусств» пройдет в музейном квартале Псковского музея-заповедника 4 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

«В этом году она будет посвящена теме "Наши традиции". Гости смогут в полном объеме оценить масштабы завершенной реставрации и воссозданную красоту музейного квартала, где и пройдут основные события», – отметили организаторы.

С 18:00 в Палатах у Сокольей башни для родителей и детей откроется Музейная мастерская с творческими мастер-классами. В 19:30 участников Ночи ожидает тематическая экскурсия «Палаты у Сокольей башни. Вчера и сегодня», во время которой экскурсоводы познакомят гостей с новым музейным объектом, расскажут про реставратора Всеволода Смирнова и кузнеца Евгения Вагина. Вторая экскурсия пройдет в 20:30.

В 19:00 в главном здании Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7) состоится открытие «Ночи искусств-2022». Сразу же после этого в экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» посетителям будет предложена авторская экскурсия «Высокие покровители».

Одновременно с этим в 19:00 в цокольном этаже Картинной галереи начнется программа «Спустилась ночь». В сумерках, при свечах экскурсовод уделит внимание тем фрагментам картин, на которые при свете посетители, возможно, никогда не обратили бы внимание. На первом этаже Картинной галереи гости с помощью сотрудников музея-заповедника смогут ближе познакомиться с новыми выставленными работами после реставрации здания. Вторая экскурсия пройдет в 20:00.

В 20:00 в парадном зале картинной галереи для участников Ночи состоится концерт шедевров классической музыки «Погружаясь в эпоху» в исполнении квартета Губернаторского симфонического оркестра.

Ярким событием «Ночи искусств» станет авторская экскурсия «Лабиринты музейного квартала», которую проведут опытные методисты-экскурсоводы. Гости посетят первую музейную выставку «Клады великих потрясений». Начало экскурсий в 19:10 и 20:00.

Стоимость: 200 рублей – полный билет, 100 рублей – льготный, в том числе по Пушкинской карте.

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Псковского музея-заповедника. Телефон для справок: +78112663311.