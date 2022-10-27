Культура

Что представлял собой Псков в первые дни после освобождения, рассказал госархив

Что представлял собой Псков в первые дни после освобождения, рассказали в Государственном архиве Псковской области.

Фото: Государственный архив Псковской области

Примерно половина зданий довоенного времени была уничтожена полностью, еще около 435 зданий – частично. Возвращающимся в город людям приходилось жить в землянках, в воду брать из реки, рассказали сотрудники госархива.

В октябре 1944 года последовало решение Псковского горисполкома № 74 «О восстановлении городского водопровода».

Из документа следовало «в трехдневный срок составить план восстановления в городе водопроводных колонок в количестве не менее 20 шт.». А еще «установить очередность включения водопроводной сети в домах и составить график ремонта городской водопроводной магистрали».

В срок до 10 ноября предстояло «отремонтировать действующие артезианские колодцы и водонапорные колонки города».