Культура

Псковские фестивали стали финалистами национальной премии в области событийного туризма

Три проекта Псковской области вышли в финал 11-йнациональной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Финалистами стали фестивали «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры», «ВиноГрад» и «Соловьиная ночь».

Всего право на участие в финальных мероприятиях премии Russian Event Awards получили 343 проекта из 57 регионов России. Финал состоится 17 —19 ноября в Нижнем Новгороде. Здесь участники поборются за звание лучших проектов в более чем 20-ти номинациях.

Все три фестиваля состоялись в Псковской области летом 2022 года. И, если «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры» и «Соловьиная ночь» — традиционные для региона мероприятия, то фестиваль «Виноград» прошел в этом году впервые, уточнили в пресс-службе.

В прошедшем сезоне фестивали собрали широкую аудиторию.

«Их программы — были насыщены культурно и творчески как для взрослых гостей, так и для детей. Итог — увлекательные будни и выходные для тысяч жителей и гостей региона», - заметили в пресс-службе.

Национальная премия Russian Event Awards учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма.