Культура

Конференция «Псков и старообрядчество» пройдёт 29 октября

Конференция «Псков и старообрядчество» состоится 29 октября в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва. Об этом Псковской Ленте Новостей в централизованной библиотечной системе города Пскова.

Принять участие приглашают всех, кто интересуется историей древлеправославия, старообрядческих родов Псковского края, архитектурой псковских старообрядческих храмов.

Откроет конференцию председатель псковской старообрядческой поморской общины Михаил Радионов. Также с приветственным словом к участникам конференции обратятся заместитель председателя Российского совета древлеправославной поморской церкви Алексей Безгодов и заместитель председателя невской старообрядческой поморской общины Дионисий Хмелёв.

В программе конференции значатся доклады старшего научного сотрудника древлехранилища Псковского музея-заповедника Арсения Постникова «Псковские купцы-староверы Хмелинские»; кандидата философских наук, доцента кафедры философии Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена Кирилла Кожурина «Духовные центры старообрядчества юга Псковской области»; искусствоведа-архитектора, действительного члена Академии архитектурного наследия, члена союза архитекторов России Игоря Лагунина «Архитектура старообрядческих храмов и молелен в Псковском крае».

Архитектор института «Псковгражданпроект», научный руководитель проектов по сохранению объектов культурного наследия, председатель региональных организаций Союза архитекторов и Союза реставраторов России Владимир Васильев расскажет об истории создания и владельцах дома № 7-а по улице Труда в Пскове. Выступление краеведа, члена Струго-Красненского краеведческого общества Псковского регионального отделения союза краеведов России Алексея Ефимова будет посвящено старообрядцам-поморцам деревни Кебско Стругокрасненского района Псковской области.

Заведующая историко-краеведческой библиотекой имени Василёва Людмила Русанова представит участникам конференции обзор книжно-иллюстративной выставки «Из истории старообрядчества» из фондов библиотеки.

Также в зале будет развёрнута выставка фотографий «Псковская старообрядческая община и повседневная жизнь» и выставка старообрядческих религиозно-церковных принадлежностей.

Организаторами конференции являются Управления культуры администрации города Пскова, местная религиозная организация «Старообрядческая поморская община» города Пскова древлеправославной поморской церкви и Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва.

Конференция начнёт свою работу в 10:00.