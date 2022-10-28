Культура

Школьников приглашают посетить Псковский музей-заповедник по Пушкинской карте

Обладатели Пушкинской карты могут посетить большое количество выставок и мероприятий Псковского музея-заповедника во время осенних каникул. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Изображение здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На выставке «Клады великих потрясений» можно увидеть целый монетный ряд с портретными изображениями Петра I, бородовой знак 1699 года, единственную в своем роде петровскую полуполушку 1700 года и другие сокровища.

Школьники могут поучаствовать в проекте «Потягнем за Отечество!», который включает 4 интерактивных программы: «Богатырская застава», «Лев против Орла», «Партизанскими тропами» и игра-стратегия «15/81».

По Пушкинской карте можно посетить театрализованное мероприятие «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле», где в роли государевых бояр ребята помогут стрельцам в осмотре «городового строения», проникнут в самые потаенные уголки Псковского кремля, уточнили в музее.

С 1 июня этого года открыты залы Картинной галереи на трех этажах, где представлены более трехсот художественных произведений русских художников, отражающих историю искусства России за четыре столетия.

На территории Кремля регулярно для организованных школьных групп проходит квест «Ключи от города», где можно окунуться в атмосферу событий XVII века и принять участие в поиске украденного ключа от града стольного Пскова.

Больше информации представлено на сайте в разделе «Пушкинская карта».

Для того, чтобы принять участие в программе, надо:

зарегистрироваться на портале «Госуслуги»;

подтвердить учетную запись;

установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура»;

получить Пушкинскую карту – виртуальную или пластиковую карту платежной системы «Мир»;

выбрать мероприятие из афиши в приложении;

купить билет в приложении, на сайте или в кассе музея.

По вопросам можно звонить по телефону: +78112663311.