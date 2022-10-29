Культура

Конференция по старообрядчеству началась в Пскове

Конференция «Псков и старообрядчество» началась в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове сегодня, 29 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Перед началом конференции с приветственным словом к её участникам обратились председатель Псковской Старообрядческой Поморской общины Михаил Радионов и заведующая историко-краеведческой библиотекой имени И. И. Василёва Людмила Русанова. Собравшихся также поприветствовали заместитель председателя Российского совета Древлеправославной Поморской церкви Алексей Безгодов и заместитель председателя Невской Старообрядческой Поморской общины Дионисий Хмелёв.

Конференция началась с доклада старшего научного сотрудника Древлехранилища Псковского музея-заповедника Арсения Постникова про псковских купцов-староверов Хмелинских. Затем кандидат философских наук, доцент кафедры философии Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена Кирилл Кожурин рассказал про духовные старообрядчества юга Псковской области. Искусствовед-архитектор, действительный член Академии архитектурного наследия Игорь Лагунин познакомил участников конференции с архитектурой старообрядческих храмов и молелен псковского края.

Участники конференции также прослушают доклад псковского архитектора института «Псковгражданпроект» Владимира Васильева про историю создания и владельцев дома № 7а на улице Труда в Пскове, доклад члена Стругокрасненского краеведческого общества Псковского регионального отделения Союза краеведов России про старообрядцев из деревни Кебско, а также познакомятся с книжной выставкой «Из истории старообрядчества».

Михаил Радионов, кроме того, выступит с презентацией книги «Дорога к храму».

Конференция проходит под эгидой управления культуры администрации Пскова и местной Старообрядческой Поморской общины Древлеправославной Поморской церкви.