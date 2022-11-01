Культура

Псковичей приглашают стать участниками онлайн-программы Музея Победы в «Ночь искусств»

Музей Победы предлагает жителям Псковской области присоединиться к бесплатной онлайн-программе в рамках акции «Ночь искусств» 4 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

Виртуальных гостей ждут выставки, экскурсии, мастер-классы и кинопоказ, объединенные темой акции – «Наши традиции». Интернет-пользователи смогут присоединиться к акции на сайте музея.

«Музей Победы традиционно присоединяется к ночным культурным акциям столицы, при этом в последние годы, кроме оффлайн, мы готовим и онлайн-программы. Нашими виртуальными посетителями становятся не только москвичи, но и жители других регионов», — рассказал директор Музея Победы, заместитель секретаря общественной палаты РФ Александр Школьник.

Новая онлайн-программа посвящена традициям жителей России, которые помогли им выстоять в годы Великой Отечественной войны.

Так, зрители увидят онлайн-выставки «Военный плакат» и «Боевой карандаш».

«В годы войны искусство объединяло народ целью — борьбой против врага. Плакат и карикатура стали самыми массовыми видом изобразительного искусства, первыми откликнувшись на ситуацию в стране и мире. Особенно популярны были плакаты, которые зачастую выполнялись в традициях лубка, народной патриотической картинки и выпускались огромными тиражами», - рассказали организаторы.

Электронная экспозиция «Военный плакат» представит 70 оцифрованных плакатов и фотографий. Это ретроспектива советских агитрисунков 1941–1945 годов, а также кадры военного времени, запечатлевшие будни фронта и тыла.

Материалы выставки расскажут о судьбах художников Ираклия Тоидзе, Алексея Кокорекина, Виктора Иванова, Виктора Корецкого, Татьяны Ереминой, их самых известных работах и об исторической обстановке, в которой они создавались. Онлайн-выставка «Боевой карандаш» посвящена творчеству художников из одноименного творческого объединения, действовавшего в Ленинграде в 1939-1945 годах и выпускавшего агитационные плакаты и сборники сатирических рисунков.

Плакаты, создававшиеся в тяжелых военных условиях, стали острым идейным оружием, вдохновлявшим на ожесточенное сопротивление врагу. В подборку вошли около 20 рисунков художников-графиков Ивана Астапова, Николая Быльева, Владимира Гальбы, Василия Кобелева, Валентина Курдова, Николая Муратова, Юрия Петрова и Владимира Тамби.

Виртуальным посетителям также предлагают присоединиться к мастер-классам, во время которых ведущие покажут, как сделать традиционные народные куклы. Для их изготовления понадобятся деревянные ложки и разноцветные лоскутки ткани. В годы Великой Отечественной войны подобными игрушками играли дети, как и их сверстники в прошлых веках.

Интернет-пользователей также приглашают на экспозицию «Подвиг Народа», в одном из разделов которой воссоздана смоленская деревня. Онлайн-гости побывают в исторически достоверно воссозданной крестьянской избе и узнают о традициях и обычаях сельских жителей, которые во многом были схожи и в начале 1940-х годов, и в конце XIX века.

В рамках онлайн-кинопоказа зрителям предложат посмотреть советский исторический фильм «Минин и Пожарский», снятый в 1939 году. Эта лента о народном ополчении, которое было организовано купцом Кузьмой Мининым и воеводой Дмитрием Пожарским во время польской интервенции в 1611—1612 годах.