Культура

Псковичей приглашают к участию в работе мемориального музея академика Костомарова в Москве

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» размещена новая книга, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении. Речь об очередном, уже 92 выпуске музейной научно-популярной серии «Михайловская пушкиниана», которая силами Пушкинского заповедника выходит в свет с 1996 года.

На первой странице обложки нового издания — репродукция картины Веры Сахаровой

«Кабинет библиотеки в доме Тригорского» (2012). Из фондов «Михайловского».

Сборник называется «Поиски и находки» и состоит из двух больших разделов. В первый из них вошли материалы научно-практических чтений «Библиотека в усадьбе»-2022. В музее напомнили, что история этой конференции в «Михайловском» насчитывает уже десять лет, и хотя тема чтений всегда новая, неизменным остаётся их направление: исследование книжных коллекций и уникальных изданий, хранящихся в фондах российских музеев, библиотек и образовательных учреждений. Среди авторов раздела — музейщики и библиотекари Пскова, Пушкинских Гор, Смоленска, Санкт-Петербурга.

Вторая часть нового сборника объединила в себе ряд публикаций, подготовленных по итогам исследовательской и научной работы сотрудников «Михайловского», а также их коллег из Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» (Санкт-Петербург) и Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина (Москва).

Москвичи, в частности, делятся с читателями «Михайловской пушкинианы» своими наработками в деле создания вузовского Мемориального музея академика В. Г. Костомарова. «Музей, посвящённый этому феноменальному учёному-лингвисту, должен стать одним из ключевых культурно-образовательных центров с современной инфраструктурой, комфортной и привлекательной для всех категорий посетителей», — говорится в статье Светланы Камышевой, руководителя Центра языковой политики и международного образования ГИРЯ, и Альбины Филипповой, главного хранителя музея В. Г. Костомарова.

Идёт здесь речь и об уникальных экспонатах институтского музея. Так, только «пушкиниана» в собрании Костомарова насчитывает белее тысячи единиц и включает в себя не только редкие книжные издания и эпистолярные реликвии, но и произведения скульптуры, графики, художественное литьё, предметы фалеристики, многое другое. Всё это будет задействовано при подготовке проектов к 225-летию со дня рождения Пушкина, отмечается в публикации.

Учитывая, что В. Г. Костомаров был знаком с С. С. Гейченко — первым послевоенным директором «Пушкинского уголка» на Псковщине — и со многими другими сотрудниками «Михайловского», заповедник и институт приглашают пушкиногорцев, равно и других читателей издания присоединиться к активно развивающемуся проекту. Например, поделиться воспоминаниями о встречах с этим выдающимся деятелем культуры ХХ века. Для этого под публикацией размещены контакты для связи с авторами мемориального музея.

В «Михайловском» также уточнили, что всего в сборнике 11 статей и заметок, которые будут интересны не только специалистам в области филологии и лингвистики, истории, библиотечного и музейного дела, но и всем, кто неравнодушен к истории отечественной культуры и пушкинских мест России. Объём нового издания — 168 страниц, или 10,5 печатного листа. Тираж его «бумажной» версии (распространяется бесплатно) отпечатан в типографии «Псковское возрождение» и составляет 150 экземпляров. Электронная версия новой «Михайловской пушкинианы» на музейном сайте доступна всем для свободного чтения и скачивания.