Культура

Более 150 мероприятий пройдут в Псковской области ко Дню народного единства

День народного единства отметят в России 4 ноября. В честь государственного праздника в Псковской области организован и уже реализуется целый комплекс мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Основные из них носят просветительский характер и направлены на патриотическое воспитание детей и молодого поколения. Так, в школах региона на уроках прошли разговоры с учащимися на тему «Что такое единство народа?». Историю праздника педагоги обсудили со студентами вузов и учащимися ссузов области.

К празднованию Дня народного единства подключились и библиотеки. В Псковской библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» организована историческая игра «В единстве народа — сила страны».

Объединиться во время праздника жители Псковской области могут также в написании Большого этнографического диктанта. Международная просветительская акция пройдет в единый период с 3 по 8 ноября в онлайн формате на сайте www.miretno.ru. Решить задания очно можно на одной из организованных в регионе площадок.

Непосредственно в День народного единства в учреждениях культуры всех муниципальных образований Псковской области пройдут праздничные программы.

В Псковском городском культурном центре состоятся театрализованное представление Псковского цирка «Сказание о древнем городе» и тематический концерт «Песни народов России». В Доме офицеров зрителям представят программу «Вместе мы большая сила — вместе мы страна». Здесь же будет работать интерактивная выставка «Национальный калейдоскоп». Для жителей Великих Лук 4 ноября будет представлена концертная программа «Мы вместе». Она пройдет в Городском доме культуры имени Ленина.

Общий свод мероприятий в Псковской области, приуроченных к празднованию Дня народного единства, включает более 150 мероприятий.