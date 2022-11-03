Культура

О своей миссии рассказала королева полуфинала фестиваля «Мисс и Миссис Псков»

О своей миссии, как участницы фестиваля «Мисс и Миссис Псков», рассказала королева полуфинала Вера Богданова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На конкурсе у меня со своя политика. Моя миссия – показать женщинам, что в любой жизненной ситуации надо оставаться женщиной, надо стремиться жить дальше, что бы с тобой ни случилось. Надо любить своих детей и жить ради них, воспитывать их дальше. Стараюсь поддержать всех женщин и семьи, которые оказались в такой сложной жизненной ситуации, как я. Показать своим личным примером, что когда-нибудь все будет хорошо», – рассказала Вера Богданова.

По словам гостьи студии, этот фестиваль абсолютно другой. Он отличается от других конкурсов, в которых она принимала участие.

Вера Богданова является победителем конкурса «Воспитатель года-2020» в Пскове и победителем конкурса «Воспитатель России 2021».