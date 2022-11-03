Культура

Более полумиллиона человек посетили «Михайловское» с начала года

Более полумиллиона человек посетили государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» с начала 2022 года. Об этом директор учреждения Георгий Василевич сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«С радостью отмечаем, что на 150 тысяч посетителей превысили уровень, на который рассчитывали в этом году. Без малого 560 тысяч человек уже посетили Пушкинский заповедник. Высокий сезон продолжится до середины ноября. Думаю, что музей посетит до 600 тысяч человек до конца года», – отметил гость студии.

Традиционно наибольший поток туристов в музее-заповеднике принимают осенью. В 2022 году высокая активность посетителей была и летом.

«Людей, которые прилетают или приезжают с другого конца страны, также немало. Кроме того, не в организованных группах, а самостоятельно в этом году приехало на 100 тысяч человек больше, чем годом ранее. С моей точки зрения, это означает, что люди едут осознанно, с конкретным желанием. Многие говорят, что место неисчерпаемо, сколько бы ты не приезжал. Всегда есть новизна в деятельности музея», – добавил Георгий Василевич.