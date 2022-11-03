Культура

На выставку «Сказы северного леса» приглашают псковичей

Выставка «Сказы северного леса» откроется в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 6 ноября в 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Наталия Грищенко

Ее автор – молодая псковская художница и керамист Наталия Грищенко. Ее стиль – это квинтэссенция скандинавской этники (с орнаментами и зооморфными темами) и собственных воображаемых миров, отметили организаторы выставки.

«В своих работах я стараюсь создавать сюжеты, погружающие зрителя в совершенно иные истории и традиции. Все они непохожи друг на друга: лесной мистицизм, мифы Скандинавии, вымышленные духи и другие существа, рождающиеся в моем мире, моей голове. Герои моей выставки - это безликие, отчужденные, скитающиеся персонажи, которые пытаются найти свое предназначение или обрести покой. Некоторые же, наоборот, предпочитают находиться рядом с людьми и как-то уживаться с ними», – отметила керамист.

В экспозиции будут представлены иллюстрации небольшого формата, скульптуры, предметы быта, орнаментированные подсвечники. Каждое из изделий, по мнению автора, станет проводником «в нечто неизведанное».