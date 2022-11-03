Культура

Мультфильм о попытке Пушкина поцеловать русалку выпустит «Михайловское»

52 мультфильма на разные сюжеты о жизни поэта Александра Пушкина в его имении Михайловское выпустит государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник. Об этом рассказал его директор Георгий Василевич в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это трёхминутные мультфильмы. Полные доброты любви и юмора, они заставляют улыбнуться. Например, мультфильм о русалке: Александра Сергеевича силой заставили покинуть юг и возлюбленную, он приезжает в Михайловское и видит в русалке свою любовь. Забирается на дерево. Попытка поцеловать заканчивается тем, что он получает хвостом по щеке», – рассказал гость студии.

Георгий Василевич отметил, что в крупном проекте Пушкинского заповедника и благотворительного фонда «Общество друзей Пушкиногорья» участвует художник Игорь Шаймарданов.