Александр Гончаренко назвал «Большой этнографический диктант» значимым событием

Значимым событием назвал председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко просветительскую акцию «Большой этнографический диктант». Такое мнение он озвучил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Напомним, в преддверии Дня народного единства в России стартовала 7-я Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Мероприятие продлится до 8 ноября.
Жители региона могут написаться диктант онлайн на сайте или офлайн на одной из предоставленных площадок.
Каждый день места проведения очного формата акции будут меняться. Задания диктанта оформлены в виде теста, состоящего из 30 вопросов. В 2022 году в перечне заданий сохранится региональная часть, являющаяся уникальной для каждого субъекта Российской Федерации. Результаты подведут ко Дню Конституции РФ 12 декабря.
Большой этнографический диктант - просветительский проект Федерального агентства по делам национальностей. Он организован в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики». Акция с 2016 года знакомит население России и жителей зарубежья с культурой народов, проживающих в РФ. Проект также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.