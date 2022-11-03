Культура

Александр Гончаренко назвал «Большой этнографический диктант» значимым событием

Значимым событием назвал председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко просветительскую акцию «Большой этнографический диктант». Такое мнение он озвучил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Поддерживаю такую акцию. Эти формы показывают большой социологический срез, причем различных поколений. Можно понять уровень этнокультурной грамотности. Это значимое событие с большой пользой для людей. Приятно видеть, что в нём принимают участие и молодёжь, и взрослые», – сказал Александр Гончаренко.

Напомним, в преддверии Дня народного единства в России стартовала 7-я Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Мероприятие продлится до 8 ноября.

Жители региона могут написаться диктант онлайн на сайте или офлайн на одной из предоставленных площадок.

Каждый день места проведения очного формата акции будут меняться. Задания диктанта оформлены в виде теста, состоящего из 30 вопросов. В 2022 году в перечне заданий сохранится региональная часть, являющаяся уникальной для каждого субъекта Российской Федерации. Результаты подведут ко Дню Конституции РФ 12 декабря.

Большой этнографический диктант - просветительский проект Федерального агентства по делам национальностей. Он организован в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики». Акция с 2016 года знакомит население России и жителей зарубежья с культурой народов, проживающих в РФ. Проект также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.