Культура

Театрализованную композицию в преддверии Дня народного единства показали в Родинском доме культуры

Театрализованную композицию в преддверии Дня народного единства показали в Родинском доме культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: Родинский ДК

«В Родинском доме культуры состоялась музыкально-поэтическая театрализованная композиция, посвящённая Дню народного единства, под названием "Единством славится Россия!", в которой приняли участие творческие коллективы ДК», - рассказали в администрации.

Так, на сцене представили поздравления от Витебского районного центра культуры, Дворца культуры Грозного и Республиканского дома народного творчества Дагестана.