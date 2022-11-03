Культура

Игровые автоматы на тему пушкинских сказок представят в «Михайловском»

Игровые автоматы на тему пушкинских сказок представят в «Михайловском». Об этом сообщил директор государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«С будущего года (с января) мы приглашаем всех на очень необычное действо. Муж и жена, псковские мастера, создали музейные механизмы. Они были представлены на выставке на улице Георгиевской, 4 когда ещё шла выставка ремесленников. Вы можете задавать вопросы механизмам – вам отвечают, вы можете проводить разные действия, играть, причём осмысленно играть, и вам будут подыгрывать. Это вообще очень необычное ощущение. Даже я, который видел много чего, не могу сказать, что я знаю что-то похожее. Самые настоящие игровые автоматы на тему пушкинских сказок. Причём не компьютерные, а самодельные», – рассказал гость студии.

Кроме того, он рассказал, что сейчас сотрудники заканчивают работу над документацией для того, чтобы провести в будущем году реставрацию первого дома Авраама Ганнибала в Петровском, амбара в Михайловском, которое стоит без ремонта уже с конца XIX века. Будут проведены большие ремонтные работы в парке.