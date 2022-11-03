Культура

Сергей Шерстобитов: «Большой этнографический диктант» приобретает вселенский масштаб

Просветительская акция «Большой этнографический диктант» сегодня приобретает вселенский масштаб. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов.

«Безусловно, данная акция приобретает, на мой взгляд, вселенский масштаб, не побоюсь этого слова», - сказал Сергей Шерстобитов.

Она напомнил, что впервые акцию провели в 2016 году, тогда в ней приняли участие порядка 90 тысяч человек, в 2018 году - порядка 400 тысяч, а в 2021 году одной из площадок для проведения акции стала Международная космическая станция.

«Сегодня такая акция необходима. Мы понимаем, что её основная цель - привлечь внимание к истории российских народов, населяющих территорию нашей необъятной Родины. Акция способствует укреплению межэтнических отношений и национального единства, это очень важно», - заключил Сергей Шерстобитов.

Напомним, в преддверии Дня народного единства в России стартовала 7-я Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Мероприятие продлится до 8 ноября.

Жители региона могут написать диктант онлайн на сайте или офлайн на одной из предоставленных площадок.

Каждый день места проведения очного формата акции будут меняться. Задания диктанта оформлены в виде теста, состоящего из 30 вопросов. В 2022 году в перечне заданий сохранится региональная часть, являющаяся уникальной для каждого субъекта Российской Федерации. Результаты подведут ко Дню Конституции РФ 12 декабря.

Большой этнографический диктант - просветительский проект Федерального агентства по делам национальностей. Он организован в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики». Акция с 2016 года знакомит население России и жителей зарубежья с культурой народов, проживающих в РФ. Проект также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности.