Культура

«Большой этнографический диктант» пройдёт в Музее истории города Печоры

«Большой этнографический диктант» сегодня, 4 ноября, жители Псковской области смогут написать на территории Музея истории города Печоры а также онлайн на сайте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

7-ю Международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант» проводят в период по 8 ноября. Каждый день места проведения очного формата акции в Псковской области будут меняться. 4 ноября проверить знания в области этнографии предлагается на территории музея истории в городе Печоры (улица Международная, 6), а 5 ноября - в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова на улице Профсоюзной, 2.

Время проведения акции с 12:00 до 14:00. Для участия в акции в офлайн-формате при себе необходимо иметь паспорт и шариковую ручку.

Задания диктанта оформлены в виде теста, состоящего из 30 вопросов. В 2022 году в перечне заданий сохранится региональная часть, являющаяся уникальной для каждого субъекта Российской Федерации. Результаты будут подведены ко Дню Конституции РФ, 12 декабря.

Большой этнографический диктант — просветительский проект Федерального агентства по делам национальностей. Он организован в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики».

Акция с 2016 года знакомит население России и жителей зарубежья с культурой народов, проживающих в РФ. Проект также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности, отметили в правительстве региона.