Культура

Жительница Печор написала этнографический диктант на 100 баллов

Жительница Печор Юлия Четвергова написала этнографический диктант на 100 баллов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В Музее истории города Печоры сегодня, 4 ноября, прошла 7-я Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». В акции приняли участие ученики Печорской лингвистической гимназии, сотрудники администрации городского поселения «Печоры», депутат районного Собрания депутатов, а также гости и сотрудники музея, уточняет пресс-служба правительства Псковской области.

Все участники диктанта получили сертификаты, а после для них провели экскурсию по музею.

7-я Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» продлится до 8 ноября. Ежегодно жители Псковской области активно присоединяются к мероприятию. Диктант проводится в канун Дня народного Единства в онлайн и офлайн форматах.

Организатором Большого этнографического диктанта является Федеральное агентство по делам национальностей и правительство Псковской области. Цель акции — привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну. Это знание способствует укреплению согласия, межэтнического мира и национального единства народов Российской Федерации, а также поднимает уровень этнографической грамотности населения, отметили в правительстве.

Участниками акции ежегодно становятся миллионы жителей России и зарубежных стран независимо от возраста, образования, вероисповедания и гражданства. Диктант впервые прошел 4 октября 2016 года, участие в нем приняли 90 000 жителей России. А уже в 2021 году к акции присоединились более 2,5 миллиона человек из всех регионов России и 95 стран мира. В Псковской области ее поддержали порядка 13 000 участников. Диктант писали на всех континентах, а самой экзотической площадкой стала Международная космическая станция, на тестовые вопросы на орбите отвечал космонавт Сергей Прокопьев.

Рабочие языки диктанта — русский, английский, испанский.

Задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов. Для участников старше 16 лет из 30 вопросов: 20 — общих для всех; 10 — уникальных для каждого субъекта России, а для заграничных площадок — посвященные местам, связанным с Россией за пределами Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100. Время прохождения — 45 минут.

Для офлайн участия в диктанте приглашаем всех желающих 5 ноября на площадку в Псковскую областную универсальную научную библиотеку имени В. Я. Курбатова по адресу: город Псков, улица Профсоюзная, 2, время проведения акции с 12.00 до 14.00.

Для участия в акции в офлайн формате при себе необходимо иметь паспорт и шариковую ручку.

Ответить на вопросы в онлайн формате можно с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru. Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте диктанта до 11 ноября 2022 года.