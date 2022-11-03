Культура

«Ночь искусств» проходит в Пскове. ФОТО

«Ночь искусств» проходит в музейном квартале Пскова сегодня, 4 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Псковский музей-заповедник подготовил обширную программу мероприятия. В этом году «Ночь искусств» посвятили теме «Наши традиции».

«Сегодня наш музей присоединился к акции "Ночь искусств". Она проходит во всех музеях России и приурочена ко Дню народного единства. Мы очень рады, что музей открыл сегодня двери для псковичей и гостей города на наших новых объектах, которые открылись после реставрации. Самым замечательным подарком является картинная галерея, которой исполнилось 100 лет. В этот юбилейный год экспозиция расположилась на трёх этажах. Очень рады, что галерея сегодня самый востребованный объект. Мы можем увидеть и классические шедевры XIX века, и авангардные XXI века. Самым главным событием также является то, что посетители музея сегодня войдут в Поганкины палаты, как это произошло в Псковском музее 120 лет назад», – рассказала заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника по научной работе Эльвира Королева.

В палатах у Сокольей башни для родителей и детей работает Музейная мастерская с творческими мастер-классами. Участникам мероприятия также подготовили тематическую экскурсию, во врем которой экскурсоводы познакомили гостей с новым музейным объектом, рассказали про реставратора Всеволода Смирнова и кузнеца Евгения Вагина.

В цокольном этаже картинной галереи проходит программа «Спустилась ночь». В сумерках при свечах экскурсовод уделит внимание тем фрагментам картин, на которые при свете посетители, возможно, никогда не обратили бы внимание. На первом этаже картинной галереи гости смогли ближе познакомиться с новыми выставленными работами после реставрации здания.

Ярким событием «Ночи искусств» стала авторская экскурсия «Лабиринты музейного квартала», которую провели опытные методисты-экскурсоводы. Гости также посетили первую музейную выставку «Клады великих потрясений».