«Ночь искусств» проходит в Пскове. ФОТО

«Ночь искусств» проходит в музейном квартале Пскова сегодня, 4 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Псковский музей-заповедник подготовил обширную программу мероприятия. В этом году «Ночь искусств» посвятили теме «Наши традиции».
В палатах у Сокольей башни для родителей и детей работает Музейная мастерская с творческими мастер-классами. Участникам мероприятия также подготовили тематическую экскурсию, во врем которой экскурсоводы познакомили гостей с новым музейным объектом, рассказали про реставратора Всеволода Смирнова и кузнеца Евгения Вагина.
В цокольном этаже картинной галереи проходит программа «Спустилась ночь». В сумерках при свечах экскурсовод уделит внимание тем фрагментам картин, на которые при свете посетители, возможно, никогда не обратили бы внимание. На первом этаже картинной галереи гости смогли ближе познакомиться с новыми выставленными работами после реставрации здания.
Ярким событием «Ночи искусств» стала авторская экскурсия «Лабиринты музейного квартала», которую провели опытные методисты-экскурсоводы. Гости также посетили первую музейную выставку «Клады великих потрясений».