Культура

Экскурсии, мастер-классы и концерты: куда сходить на «Ночь искусств» в Псковской области

«Ночь искусств» - это ежегодная культурная акция, во время которой музеи, галереи и другие культурные пространства закрываются позже обычного и готовят для посетителей тематические развлечения, которые будут длиться почти до ночи. Экскурсии, мастер-классы, концерты классической музыки и романса, песенных традиций сето, сказки и другие, не менее интересные мероприятия – обо всех главных событиях Ночи читайте в нашей подборке.

Псков

Псковский музей-заповедник подготовил обширную программу мероприятия. «Ночь искусств» будет посвящена теме «Наши традиции». Гости смогут в полном объеме оценить масштабы завершенной реставрации и воссозданную красоту музейного квартала, где и пройдут основные события.

4 ноября с 18:00 в Палатах у Сокольей башни для родителей и детей откроется Музейная мастерская с творческими мастер-классами. В 19:30 участников Ночи ожидает тематическая экскурсия «Палаты у Сокольей башни. Вчера и сегодня», во время которой экскурсоводы познакомят гостей с новым музейным объектом, расскажут про реставратора Всеволода Смирнова и кузнеца Евгения Вагина. Вторая экскурсия пройдет в 20:30.

В 19:00 в главном здании Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7) состоится открытие «Ночи искусств-2022». Сразу же после этого в экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» посетителям будет предложена авторская экскурсия «Высокие покровители».

Одновременно с этим в 19:00 в цокольном этаже Картинной галереи начнется программа «Спустилась ночь». В сумерках при свечах экскурсовод уделит внимание тем фрагментам картин, на которые при свете посетители, возможно, никогда не обратили бы внимание. На первом этаже Картинной галереи гости с помощью сотрудников музея-заповедника смогут ближе познакомиться с новыми выставленными работами после реставрации здания. Вторая экскурсия пройдет в 20:00.

В 20:00 в парадном зале картинной галереи для участников Ночи состоится концерт шедевров классической музыки «Погружаясь в эпоху» в исполнении квартета Губернаторского симфонического оркестра.

Ярким событием «Ночи искусств» станет авторская экскурсия «Лабиринты музейного квартала», которую проведут опытные методисты-экскурсоводы. Гости посетят первую музейную выставку «Клады великих потрясений». Начало экскурсий в 19:10 и 20:00.

Стоимость: 200 рублей – полный билет, 100 рублей – льготный, в том числе по Пушкинской карте.

Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Псковского музея-заповедника. Телефон для справок: +7(811)266-33-11.

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Великие Луки

Сотрудники Государственного мемориального историко-литературный и природно-ландшафтного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» вместе с ДШИ «Центр» подготовили для великолукской публики культурно-просветительскую программу о Пушкинском заповеднике и мастер-класс по изготовлению лубочной картинки. Мероприятие проходит 3 ноября с 12:00.

В 16.00 в выставочном зале ДШИ «Центр» состоится мастер-класс по живописи, который проведет Заслуженный работник культуры РФ, член Союза художников России Петр Дудко. В этот раз всем любителям живописи предлагают собственноручно написать натюрморт «Сирень». Запись на мастер-класс открыта по телефону 8(811)533-52-20. Материалы для работы предоставляются организаторами. Количество мест ограничено.

Мероприятия пройдут на улице Ботвина, 12.

Печоры

В Музее истории города Печоры «Ночь искусств» пройдет 4 ноября с 17:00 до 22:00. Программа мероприятий начнется с познавательной викторины «Город, в котором я живу», приуроченной к 240-летию со дня присвоения Печорам статуса города Екатериной II. Организаторы обещают участникам каверзные вопросы, интересные факты, исторические шутки.

В 18:00 и 20:00 они предлагают окунуться в «Большую историю маленького города», где в рамках интерактивной экскурсии можно будет узнать всё об истории печорской земли, выполнить задания, придуманные сотрудниками музея, и даже выиграть небольшой приз. Входной билет на экскурсию - 100 рублей.

В 19:00 с культурой русских и сето познакомят сразу два ансамбля из Печорской лингвистической гимназии - Tsirgukõsõ и «Богатки».

В 19:30 сотрудники музея поговорят с посетителями о роли Петра I в истории города.

В 21:00 состоится киносеанс к 100-летию со дня рождения Всеволода Смирнова - художника, архитектора и реставратора Печорской крепости.

Старый Изборск

В Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск» акция пройдет 4 ноября с 18:00 до полуночи.

Так, в экспозиции «Русские и сето. Одна земля, общая история» каждый гость сможет услышать русские и сетоские сказки, а также уникальные песни леело – объект нематериального наследия ЮНЕСКО. В музейной мастерской можно будет изготовить куклу в традиционном изборском сарафане.

Афиша «Ночи искусств»:

18:00 – «Наши сказки. Seto jutu» - слушаем псковские и сетоские сказки (дом купца Шведова, улица Печорская, 32);

– «Наши сказки. Seto jutu» - слушаем псковские и сетоские сказки (дом купца Шведова, улица Печорская, 32); 18:00 – 21:00 – «Изборский сарафан» - творческий мастер-класс, наряжаем куклу в сарафан из ткани с набойкой (дом купца Шведова, улица Печорская, 32);

– – «Изборский сарафан» - творческий мастер-класс, наряжаем куклу в сарафан из ткани с набойкой (дом купца Шведова, улица Печорская, 32); 19:00 – «Леело – песенная традиция сето/ Leelo – seto laulukultuur» - выступление музейного ансамбля «Каарахельбе» (дом купца Шведова, улица Печорская, 32);

– «Леело – песенная традиция сето/ Leelo – seto laulukultuur» - выступление музейного ансамбля «Каарахельбе» (дом купца Шведова, улица Печорская, 32); 19:00 – 23:00 – «Минин и Пожарский» - показ художественного фильма в Изборской крепости;

– «Минин и Пожарский» - показ художественного фильма в Изборской крепости; 20:00 – «Каменный страж земли русской» - экскурсия по Изборской крепости (сбор группы у Никольского собора в Изборской крепости);

– «Каменный страж земли русской» - экскурсия по Изборской крепости (сбор группы у Никольского собора в Изборской крепости); 18:00 – 21:00 – работа экспозиций «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии»; «Русские и сето. Одна земля, общая история», «Изборская земля – святые места для русской культуры».

– работа экспозиций «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии»; «Русские и сето. Одна земля, общая история», «Изборская земля – святые места для русской культуры». 18:00– 00:00 – работа Изборской крепости.

При покупке входных билетов все мероприятия и экскурсии в рамках акции - бесплатно. Единый билет на все экспозиции музея и мероприятия акции - 500 рублей (взрослый), 300 рублей (льготный).

Билеты также доступны для оплаты по Пушкинской карте.

Пушкинские Горы

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» предлагает вспомнить о некоторых традициях русского дворянства пушкинского времени 4 ноября.

Б. Г. Биргер. Пушкин в Тригорском (1956). Из фондов музея-заповедника.

В 19:00, жителей и гостей Пушкиногорья приглашают на музейное занятие «Прелестные мелочи», его проведут в интерьерах новой выставки «Мода, престол которой в Париже…». По ходу необычного «урока» потенциальных светских дам и кавалеров научат, например, составлять тайные послания на «языке веера» — такие в пушкинское время «отправляли» друг дружке участники бальных съездов. А ещё участники занятия узнают, что в позапрошлом столетии светские красавицы хранили в своих крошечных сумочках, как выглядели мужские и дамские табакерки и многое-многое другое. Экскурсия по выставке также станет составной частью этого пункта программы «Ночи искусств» в «Михайловском».

Камерный концерт «Музыкальная пушкиниана» дадут в 20:00 в том же выставочном зале. На нем прозвучат сочинения композиторов разных эпох и стилей на стихи писателя. В программу войдут как известные романсы на музыку М. Глинки, П. Чайковского, А. Рубинштейна, Н. Римского-Корсакова, А. Верстовского, так и редко исполняемые — Ц. Кюи, Т. Лаптевой, С. Танеева.

Порхов

4 ноября в 18:00 в Порховском краеведческом музее состоится приуроченный к акции вечер романсов с директором местной детской школы искусств Оксаной Романюк.

В 19:00 гостей музея ожидает интерактивная экскурсия по Дому ремёсел

Вход свободный.

Пыталово

Музей Дружбы народов Пыталово также присоединяется к акции «Ночь искусств».

Афиша «Ночи искусств» на 3 ноября:

12:00 – детский мастер-класс по изготовлению игровой куклы из травы;

– детский мастер-класс по изготовлению игровой куклы из травы; 15:00 – тематическое мероприятие «Наследие И. Д. Богатырёва» (совместно с коллективом хора «С песней по жизни» и слушателями Университета третьего возраста) - о жизни и творчестве поэта.

– тематическое мероприятие «Наследие И. Д. Богатырёва» (совместно с коллективом хора «С песней по жизни» и слушателями Университета третьего возраста) - о жизни и творчестве поэта. 17:00 - 20:00 – свободное посещение музея, работает постоянная экспозиция «История Пыталовского края» и временная выставка «Поле, русское поле...»

Вход на все мероприятия бесплатный.

Кунья

В Музее-усадьбе М. П. Мусоргского, расположенном в посёлке Наумово, в субботу, 5 ноября, покажут литературно-музыкальную композицию под названием «Родные просторы».

Композиция посвящена 100-летию знаменитой фольклорной исполнительницы Ольги Сергеевой, в честь которой в Усвятах ежегодно проводят тематический фестиваль. Мероприятие начнётся в 16:00. Ожидается выступление фольклорного коллектива «А ну-ка, бабушки» из посёлка Усвяты, а также детского хореографического коллектива «Журавушка».

Онлайн-мероприятия «Музея Победы»

4 ноября виртуальных гостей Музея Победы ждут выставки, экскурсии, мастер-классы и кинопоказ, объединенные темой акции – «Наши традиции». Интернет-пользователи смогут присоединиться к акции на сайте музея.

Изображение здесь и далее: пресс-служба Музея Победы

Новая онлайн-программа посвящена традициям жителей России, которые помогли им выстоять в годы Великой Отечественной войны.

Так, зрители увидят онлайн-выставки «Военный плакат» и «Боевой карандаш».

Виртуальным посетителям также предлагают присоединиться к мастер-классам, во время которых ведущие покажут, как сделать традиционные народные куклы. Для их изготовления понадобятся деревянные ложки и разноцветные лоскутки ткани. В годы Великой Отечественной войны подобными игрушками играли дети, как и их сверстники в прошлых веках.

Интернет-пользователей также приглашают на экспозицию «Подвиг Народа», в одном из разделов которой воссоздана смоленская деревня. Онлайн-гости побывают в исторически достоверно воссозданной крестьянской избе и узнают о традициях и обычаях сельских жителей, которые во многом были схожи и в начале 1940-х годов, и в конце XIX века.

В рамках онлайн-кинопоказа зрителям предложат посмотреть советский исторический фильм «Минин и Пожарский», снятый в 1939 году. Эта лента о народном ополчении, которое было организовано купцом Кузьмой Мининым и воеводой Дмитрием Пожарским во время польской интервенции в 1611—1612 годах.

Мария Королёва